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    Ogenyi Onazi, Denizlispor'da

    Denizlispor, eski oyuncusu Ogenyi Onazi ile 1+1 yıllığına anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 15:44
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    Ogenyi Onazi, Denizlispor'da

    TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski oyuncusu Ogenyi Onazi ile anlaştı.

    1+1 YILLIK ANLAŞMA

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Zalgiris Vilnius forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan Nijeryalı futbolcu, 2019-2020'nin devre arasında Trabzonspor'dan geldiği Denizlispor'da sezon sonuna kadar forma giymişti.

    Ogenyi Onazi, Denizlispor da #1

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