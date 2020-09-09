Oghenekaro Etebo Galatasaray'da

Sarı kırmızılı ekip İngiliz takımı Stoke City'de forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Nijeryalı orta oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo ile anlaştı.

Sarı kırmızılı ekip, 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.





STOKE CİTY'E 675.00 EURO ÖDENECEK

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin 7.500.000 € transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.







