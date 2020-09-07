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    Oghenekaro Etebo kimdir? Etebo nerede oynuyor?

    Galatasaray'ın anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geliyor. Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 15:27
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    Oghenekaro Etebo kimdir? Etebo nerede oynuyor?

    Lemina ve Seri ile yollarını ayıran Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu.

    Sarı-kırmızılıların, bonservisi Stoke City'de olan ve geçtiğimiz sezonu Getafe'de geçiren Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ile anlaştığı öğrenildi.

    24 yaşındaki futbolcunun gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    ETEBO KİMDİR?

    9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı futbolcu, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.

    Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.

    12 GOL 7 ASİST

    Orta sahanın merkezinde görev yapan Etebo kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.

    Oghenekaro Etebo kimdir? Etebo nerede oynuyor? #1

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