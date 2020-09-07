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Oghenekaro Etebo kimdir? Etebo nerede oynuyor?

Oghenekaro Etebo kimdir? Etebo nerede oynuyor?

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geliyor. Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde.