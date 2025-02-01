Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'nin 6. Sırp futbolcusu oldu

İHA

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar'ın ardından Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe, 2024 yılından itibaren Kızılyıldız A takımında forma giyen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Mimovic aynı zamanda Fenerbahçe'nin 6. Sırp futbolcusu oldu.

FENERBAHÇE FORMASI GİYEN SIRP OYUNCULAR

Sarı-lacivertli takımın ilk Sırp futbolcusu, 2006-2007 sezonu öncesi transfer edilen Mateja Kezman’dı. Kezman, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Ağustos 2012’de Juventus’tan kadroya dahil olan Milos Krasic ise ilk sezonunda bekleneni veremezken, daha sonra kendisiyle yollar ayrıldı.

2015-2016 sezonunda ise Lazar Markovic, kiralık olarak transfer edildi. Markovic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 21 maçta forma giyebildi.

Fenerbahçe, 2023 yazında ise Sırp futbolcu Dusan Tadic’i renklerine bağladı. Tadic'in ardından bu sezon başında Filip Kostic de kadroya dahil oldu.

MEVCUT KADRODA 3 SIRP FUTBOLCU BULUNUYOR

Mevcut kadroda 3 Sırp futbolcu yer alırken, kulüp tarihinde en fazla Sırp futbolcu bu dönemde bir araya geldi.