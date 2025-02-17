Ognjen Mimovic'e övgü: Zenit çok iyi iş yaptı

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Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Teknik direktör Sasa Ilic, Zenit'in Mimovic transferiyle doğru bir iş yaptığını söyledi.

Ilic, "Mimovic, çok genç bir oyuncu ve büyük bir potansiyeli var. Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda kendisini gösterdi. Zenit'e çok şey katabilir ve takımın iyi sonuçlar almasına yardımcı olabilir. Zenit, Mimovic transferiyle kesinlikle doğru bir iş yaptı." ifadelerini kullandı.

"MIMOVIC'TEN FAYDA SAĞLAYACAĞIZ"

Fenerbahçe, Sırp futbolcuyu devre arası transfer döneminde Kızılyıldız'dan kadrosuna katmış ancak yabancı kontenjanı nedeniyle Zenit'e kiralık olarak göndermişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Mimovic için, "Mimovic, geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi yapacaktır. Kendisini aldık. 14 oyuncu varken niye 15'inciyi aldınız diyebilirsiniz, bu fırsatı kaçırmak istedik. Maximin'in Napoli'ye gitme ihtimali vardı, olmadı, iyi ki olmadı. İhtiyacımız var. Zenit'e 6 aylığına gitti. Önümüzdeki sezon Mimovic'ten çok büyük fayda sağlayacağız. Güzel, sağlıklı, bir nebze pahalı ama gelecek açısından çok önemli transferler yaptık." demişti.