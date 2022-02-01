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    Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor ile temasta

    Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor ile temasta

    1. Lig için daha da iddialı konuma gelmek isteyen Eyüpspor, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Oğulcan Çağlayan'ı transfer etmek için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 09:19
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    TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, üst lige çıkmak için transfer çalışmalarına başladı. Eflatun-sarılı takım, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı transfer etme amacında.

    İstanbul ekibi, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak için yönetime talepte bulunan Oğulcan Çağlayan'a resmen talip oldu.

    Eyüpspor'u Instagram hesabından da takip eden Oğulcan, yarım sezonluğuna Süper Lig için şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul ekibine transfer olabilir.

    Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor ile temasta #1

    29 MAÇTA 4 GOL 1 ASİST

    Galatasaray'da bu sezon sadece 9 maça çıkan Oğulcan, gol veya asist katkısı vermedi.

    25 yaşındaki Oğulcan Çağlayan'ın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 800 bin euro.

    Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor ile temasta #2


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