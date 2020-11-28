Oğulcan Çağlayan: Formaya sıkı sıkı sarılacağım

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u 4-0 yendikleri maç sonrasında yayıncı kuruluşa düşüncelerini aktardı.

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u 4-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

"GEÇEN HAFTAKİ SONUÇTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ"

Fatih Terim'in söylediklerini yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Oğulcan, "Geçen haftaki sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan özür dileriz. Performansımız ve oyuncumuzdan memnun olan taraftarlar da vardı eminim. Bugün hem skoru, hem oyun olarak iyiydik. Her ikisini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Galatasaray geri durmaz, hedefimiz şampiyonluk. Hep böyle iyi oynayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.





"FORMAYA SIKI SIKI SARILACAĞIM"

"İlk yarı yakaladığım bir fırsat var. Bir tane direkten dönen var, bir tanesini de Gökhan çıkardı. Ben hep takım arkadaşlarına yardım eden bir profil oldum. Bu benim önceliğim. Bu forma altında önümde uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım."