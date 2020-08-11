Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da

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Geçen sezon Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar Arda Turan'ı duyurduktan sonra bir transferi daha açıklamak üzere.

Geçtiğimiz sezonu Rizespor'da geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Galatasaray ile anlaştı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor...

Deneyimli futbolcu geçen sezon 24 maçta 4 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.