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    Oğulcan Çağlayan için geri sayım

    Oğulcan Çağlayan için geri sayım

    Rizespor ile yaşanan süreç nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkaramayan Galatasaray, TFF'nin yapacağı zorunlu kesinti nedeniyle futbolcunun kaydını yapabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 14:24
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    Oğulcan Çağlayan'la ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği, Tahkim Kurulu'nun onayladığı 1.2 milyon euroluk ceza henüz Yargıtay'da onanmadı.

    FEDERASYON KESİNTİ YAPACAK

    Galatasaray itiraz etse de Federasyon yayıncı kuruluştan sarı-kırmızılı kulübe gönderilecek 24 milyon TL'lik yayın ödemesinin 1.2 milyon euroya tekabül eden kısmında kesinti yapacak.

    Oğulcan Çağlayan için geri sayım #1

    JEST YAPILABİLİR

    Oğulcan'ın bu hafta içinde lisans sorunu ortadan kalkacak. Sarı-kırmızılı yetkililerin sıkıntılı günler geçiren 25 yaşındaki oyuncuya 10 numaralı forma ile jest yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir önceki günlerde yaptığı açıklamada Rizespor'a ödeme yapmayacaklarını söylemişti.

    Oğulcan Çağlayan için geri sayım #2

    Galatasaray: Rizespor'a para ödemeyeceğiz - HABERİ

    Oğulcan Çağlayan için geri sayım #3

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