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- Oğulcan Çağlayan için tek çare ödeme yapmak
Oğulcan Çağlayan için tek çare ödeme yapmak
Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan için girişimleri devam ederken, tek çarenin ödeme yapmak olduğu ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 11:18
Rizespor ile sulhen anlaşma kapılarını kapatan Galatasaray'ın, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını vize edebilmesi için tek çaresi, ödeme yaparak hesabı kapamak...
Sarı-kırmızılılar, 1.2 milyon euro ve 506 bin 275 lirayı yatırarak Oğulcan'ın oynamasının yolunu açacak.
HUKUKSAL GİRİŞİM DEVAM EDECEK
UEFA gelirlerinden 100 bin eurosu kesilen sarı-kırmızılıların bu parası Karadeniz kulübünün hesabına geçmişti. Ancak Cim-Bom, ödeme sonrasında hukuksal girişimlerini kesmeyecek, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in liderliğinde parasının peşine düşecek. Galatasaray, belirlenen bu paranın haksız olduğuna inanıyor.