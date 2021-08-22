Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
416.358
0.77%
EXEN Coin
26.72
0.00%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Oğulcan Çağlayan için tek çare ödeme yapmak

    Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan için girişimleri devam ederken, tek çarenin ödeme yapmak olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oğulcan Çağlayan için tek çare ödeme yapmak

    Rizespor ile sulhen anlaşma kapılarını kapatan Galatasaray'ın, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını vize edebilmesi için tek çaresi, ödeme yaparak hesabı kapamak...

    Sarı-kırmızılılar, 1.2 milyon euro ve 506 bin 275 lirayı yatırarak Oğulcan'ın oynamasının yolunu açacak.

    Oğulcan Çağlayan için tek çare ödeme yapmak #1

    HUKUKSAL GİRİŞİM DEVAM EDECEK

    UEFA gelirlerinden 100 bin eurosu kesilen sarı-kırmızılıların bu parası Karadeniz kulübünün hesabına geçmişti. Ancak Cim-Bom, ödeme sonrasında hukuksal girişimlerini kesmeyecek, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in liderliğinde parasının peşine düşecek. Galatasaray, belirlenen bu paranın haksız olduğuna inanıyor.

    Oğulcan Çağlayan için tek çare ödeme yapmak #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir