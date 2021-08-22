Oğulcan Çağlayan için tek çare ödeme yapmak

Oğulcan Çağlayan için tek çare ödeme yapmak

Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan için girişimleri devam ederken, tek çarenin ödeme yapmak olduğu ortaya çıktı.

Rizespor ile sulhen anlaşma kapılarını kapatan Galatasaray'ın, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını vize edebilmesi için tek çaresi, ödeme yaparak hesabı kapamak...

Sarı-kırmızılılar, 1.2 milyon euro ve 506 bin 275 lirayı yatırarak Oğulcan'ın oynamasının yolunu açacak.





HUKUKSAL GİRİŞİM DEVAM EDECEK

UEFA gelirlerinden 100 bin eurosu kesilen sarı-kırmızılıların bu parası Karadeniz kulübünün hesabına geçmişti. Ancak Cim-Bom, ödeme sonrasında hukuksal girişimlerini kesmeyecek, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in liderliğinde parasının peşine düşecek. Galatasaray, belirlenen bu paranın haksız olduğuna inanıyor.



