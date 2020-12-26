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    Oğulcan Çağlayan: Mayıs ayında da Galatasaray zirvede olacak

    Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçı Oğulcan Çağlayan değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 21:16
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    Oğulcan Çağlayan: Mayıs ayında da Galatasaray zirvede olacak

    Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçta sarı-kırmızılı takım adına bir gol kaydeden Oğulcan Çağlayan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    "İNŞALLAH UZUN YILLAR GOL ATMAYA DEVAM EDERİM"

    Trabzonspor karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Oğulcan, "Ben de emin değildim ofsayttan. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Kazanmaya devam ediyoruz. Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak. Tek gayemiz bu. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz. Sen atacaksın diyordu Emre Kılınç. Gol mü değil mi diye Eray Ağabey'e bakıyordum. Ofsayt değil dedi, hakeme bakıyordum. Bu başlangıç oldu. İnşallah Galatasaray için uzun yıllar gol atmaya devam ederim" dedi.

    Oğulcan Çağlayan: Mayıs ayında da Galatasaray zirvede olacak #1

    Oğulcan Çağlayan: Mayıs ayında da Galatasaray zirvede olacak #2

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