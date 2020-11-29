Oğulcan eski takımına karşı çok iyi oynadı

Galatasaray'ın Rizespor'a attığı 2. golün hazırlayıcısı olan Oğulcan Çağlayan, gösterdiği performansla tam not aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor'u 4-0 yendi.

Derbi haftası hata yapmayan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Oğulcan Çağlayan, gösterdiği performansla alkış topladı.

Oğulcan, Emre Akbaba’nın asistiyle Diagne’nin attığı ikinci gol öncesinde topu hücuma taşıyan ve Emre’ye pası veren isim olarak da gole büyük katkıda bulundu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

78. dakikada ise yerine, bu sezonki ilk resmi maçına çıkan Sekidika’ya bırakan Oğulcan, "Galatasaray geri durmaz, hedefimiz şampiyonluk. Hep böyle iyi oynayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.