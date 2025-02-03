AA & Ensonhaber

Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, son yolculuğuna uğurlandı.

Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş Futbol A Takımı Kaptanı Mert Günok ile sevenleri katıldı.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazının ardından Altıparmak'ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.