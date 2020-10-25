Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen eski milli futbolcu Ogün Temizkanoğlu, NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programında açıklamalarda bulundu.

1999 yılında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ogün Temizkanoğlu uzun yılların ardından sessizliğini bozdu.

Dönemin teknik direktörü Yılmaz Vural ve Ogün Temizkanoğlu, 19 Nisan 1997 günü oynanacak olan Çanakkale Dardanel maçı için girdikleri kamptan ayrılarak bir gün öncesi 18 Nisan 1997 günü Trabzon İskenderpaşa Camii'ndeki cenaze namazına katılmışlardı.

Cenaze namazında Ogün Temizkanoğlu'na yapılan fiziki saldırı o dönemin medyasında da oldukça konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi olmuştu.

Olayın ardından tekrar takımının kampına dönen Ogün, bir gün sonra Çanakkale Dardenel karşısında forma giymişti.

Ogün Temizkanoğlu: Fenerbahçe'ye para için gitmedim - İZLE

"SALDIRI SONRASI BİLE MAÇA ÇIKTIM"

NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programına konuşan eski milli futbolcu "Ben giydiğim formaya o kadar çok saygı duyuyordum ki, o yaşadığım talihsiz olaydan dolayı da evet o günüm kötü geçti, ama ertesi gün çıktım yine sahada topumu oynadım. Yani o arada bize saldırı yapanlar, olayı yapanlar o tribündeydiler, yine tribünde aleyhte tezahürat yapmaya devam ettiler. Öyle olunca da bu işin tamamlandığını düşünüyorsunuz. Yani orada daha kalmanın bir amacı yoktu" diyerek gitmesindeki temel sebebin bazı taraftar gruplarının saldırıları olduğunu dile getirdi.

"FENERBAHÇE'YE PARA İÇİN GİTMEDİM"

Trabzonspor'dan para için gitmediğini belirten Temizkanoğlu, "İnsanlar benim Trabzonspor'dan para için gittiğimi söylüyor. Aslına para için gitmediğimi, karşı tarafın benden işin bittiğini düşündüm. Para için gitmiş olsaydım Sayın Ali Şen'in 1996 yılında bizim eve menajer gönderip, tamamıyla açık çek, ne istediğim rakamı yazabileceğimi söylemişti.

Ama dediğim gibi para için gitmiş olsaydım 1996 yılında gitmiş olurdum. 1996 şampiyonluk maçı sonrası gitmeyi uygun bulmadım. Çünkü hem onlar üzülecek hem de benim daha fazla vermem gereken yer vardı. Trabzonspor'a biraz daha fazla hizmet etmem gerekiyordu. Çünkü kaybedilen bir şampiyonluk vardı. Belki önümüzdeki sezon şampiyonluğu kazanırız diye kaldık. Gücümüz yettiği kadar oraya hizmet etmeye çalıştım" diyerek sözlerini tamamladı.