Oğuz Altay, Fenerbahçelilerden özür diledi

VAR Odası programında Emre Bol ile yaşadığı tartışma sırasında Fenerbahçe'yi hedef alarak "Hırsızsınız" diyen Oğuz Altay, sosyal medya hesabından özür diledi.

TV100'de yayınlanan VAR Odası futbol programında, futbol yorumcuları Oğuz Altay ile Emre Bol arasında "2010-11 sezonu şampiyonu kim?" sorusu üzerine başlayan tartışmada gergin anlar yaşanmıştı.

Oğuz Altay'ın, "Hırsızsınız" ifadesine sinirlenen Emre Bol, "Sensiz hırsız" diyerek sert tepki göstermişti.

Fenerbahçe'nin şike yaptığını iddia eden Oğuz Altay, halkın huzurunda 2011-2012 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu söylerken, Emre Bol, "Açın Türkiye Futbol Federasyonu sitesini bakalım ne yazıyor." dedi.

İkilinin hararetli tartışmasında bardaklar fırlatılmış ve program reklama gitmek zorunda kalmıştı.

VAR Odası'nda Oğuz Altay ile Emre Bol'un 2010-2011 şampiyonu kim kavgası - İZLE



EMRE BOL'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Emre Bol, sosyal medya hesabından 2010-2011 kupasının fotoğrafını paylaşarak "Şampiyonun kupası müzesinde olur." ifadesinde bulundu.

OĞUZ ALTAY ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezon olan "2010-2011"in üzerinden başlayan tartışma sonrası Oğuz Altay, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir özür mesajı yayınladı.

Altay, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Dün gece TV100 kanalında yayınlanan ve yorumculuk yaptığım Var Odası isimli programda, canlı yayının getirmiş olduğu yüksek adrenalin ve istemsizce Fenerbahçe camiasını üzen söylemim olmuştur. Bu kelimeleri tekrarlamamak adına bu metinde zikretmeyeceğim. Bu vesile ile gerek bütün spor kamuoyundan gerekse bütün Fenerbahçe camiasından özür dilerim.

TV100 yönetim kurulu ve program yapımcım Ertem Şener'den istemsizce yaşattığım bu sıkıntıdan dolayı, ayrıca özür dilerim. Ebedi dostluk, ebedi kardeşlik...

Saygılarımla Oğuz Altay..."