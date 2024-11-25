Oğuz Aydın ayrılmaktan vazgeçti

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Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 6-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic (p), Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski kaydetti.

OĞUZ AYDIN İLK KEZ SAHNEDE

Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı bu sezon ilk kez 11 başlayan Oğuz Aydın oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla izleyenleri mest etti.

Yeterli süre bulamayan 24 yaşındaki sağ kanat, ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta oynayamadığı zamanın acısını çıkardı ve sonunda kendisini gösterdi.

AYRILIĞI KAFASINA KOYMUŞTU

Sabah'ın haberine göre, 1 ay önce ligde sadece 22 dakika oynamasından dolayı devre arasında ayrılmayı kafasına koyan ve düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Oğuz, hocasının kendisine güvenmesiyle bu düşüncesinden vazgeçti.

KENDİNİ SÜREKLİ HAZIR TUTTU

Psikolojik ve mental olarak kendisini sürekli hazır tutan ve bunu Kayserispor maçında kanıtlayan milli futbolcu, büyük takdir topladı.

Maç eksiğine rağmen fizik olarak son derece diri olması dikkat çekerken Samandıra'da antrenman performansı da son derece iyi durumdaydı.

İlk olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında bunu gösteren, 'Ben de buradayım' mesajını veren deneyimli kanat için bu sınav kırılma noktası oldu.

Yetenekli futbolcu artık Saint-Maximin ile birlikte kanat rotasyonunun bir parçası olacak ve forma rekabetine girecek.