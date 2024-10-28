Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasını ikinci kez giydi

İHA

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, 69. dakikada oyuna girdi.

İKİNCİ MAÇINA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye dahil olan Oğuz, bu sezon tüm maçlarda yedek kulübesinde başladı.

İlk olarak Adana Demirspor mücadelesinin 90. dakikasında oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ikinci maçına çıktı.