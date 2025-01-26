Oğuz Aydın, Süper Lig'de 4. gol sevincini yaşadı

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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaştı ve rakibini 3-2'lik skorla yendi. Sarı-lacivertlilerin 3. golü Oğuz Aydın'dan geldi.

Müsabakaya 11'de ve 3-5-2 dizilişinin sağ kanadında başlayan Aydın, 55. dakikada fileleri havalandırdı.

Ceza sahası dışı sağ çaprazdan direkt kaleye vuran 24 yaşındaki futbolcu, takımının 3. golünü kaydetti.

4. KEZ AĞLARI SARSTI

Bu sezon ilk kez Kayserispor karşısında 11'de şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, bu maçta 2 gol atarken, Gaziantep FK maçında da 1 gol gol sevinci yaşamıştı.

Aydın Göztepe maçıyla, ligde 4. golüne ulaştı.

Oğuz Aydın, son dakikalarda yerini Bright Osayi-Samuel'e bıraktı.

"SAĞIMA ÇEKİP VURDUM, GOL OLDU"

Oğuz Aydın, Göztepe maçının ardından konuştu. Oğuz attığı golle ilgili şunları dedi:

Kalecinin çok öne çıktığını gördüm ilk yarıda ve ikinci yarıda. Kalecinin önde olduğunu düşündüm ve sağıma çekip vurdum, gol oldu.

"TAKIM OLARAK KENETLENDİK"

Son olarak karşılaşmayı değerlendiren Aydın, sözlerini şöyle noktaladı: