Oğuz Aydın'dan Göztepe'ye müthiş gol

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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısı harika bir gole sahne oldu.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, şık bir gol kaydetti.

GÖZTEPE AĞLARINA ŞIK GOL

Ceza yayı önünde topu kontrol eden Fred'in sağ tarafa verdiği pasta meşin yuvarlağı kontrol eden Oğuz'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)