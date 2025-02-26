Oğuz Çetin'den bomba yorum: Jose Mourinho, Ali Koç'u tuzağına çekiyor

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Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan isimler arasında Oğuz Çetin de yer aldı.

Jose Mourinho'nun derbide oyunu tutmak istediğini belirten Oğuz Çetin, "Mourinho derbide oyunu tuttu. Bu haftanın kurgusu kaybetmemekse o da bu kurgunun içinde yer alarak 0-0'a bağlamayı başardı." dedi.

Fenerbahçeli futbolcuların inisiyatif almadığını dile getiren Oğuz Çetin, "Bu arada oyuncuları da eleştirmek gerekirse Fenerbahçeli oyuncuların içerisinde reaksiyon veren, beraberliği kabullenmeyen, kazanma odaklı olup, inisiyatif alan oyuncu da göremedim fazla." şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ'A HAKSIZLIK..."

Jose Mourinho'nun Ali Koç'a haksızlık yaptığını belirten Oğuz Çetin, "Burada en büyük haksızlığın sayın başkan Ali Koç'a yapıldığını düşünüyorum. Mourinho tarzı teknik adamlar sezonu bu şekilde götürecek. Onun bu tuzağının içinde Ali Koç yer alıyor. Bunu görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"FEDAKARLIK YAPAN BAŞKANA DAHA FAZLASINI VERMEK LAZIM"

HT Spor'da değerlendirmelerde bulunan Oğuz Çetin, şu şekilde devam etti:

Kaybetmemek üzerine o da bunun içinde yer alarak Fenerbahçe'ye son derece zarar verdiğini düşünüyorum. Özellikle bu kadar büyük fedakarlık yapan bir başkana daha fazlasını vermek gerekir.

"ALİ KOÇ MAĞDUR"

Mağdur olanın Ali Koç olduğunu vurgulayan Oğuz Çetin, "Mağdur olanın Sayın Ali Koç olduğunu düşünüyorum. Bu arada yönetim demiyorum, direkt Ali Koç diyorum. Yönetimin de açıklamaları, yaklaşımları, ortamı yönetmeleri de bence daha spesifik ve Ali Koç'a destek verecek nitelikte değil." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A KARŞI KAZANMAK İÇİN NE YAPTIĞINI GÖREMEDİK"

Oğuz Çetin, son olarak şu sözleri dile getirdi: