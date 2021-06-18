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    Oğuz Tongsir, yeniden TSYD Başkanı seçildi

    Oğuz Tongsir, yeniden TSYD Başkanı seçildi

    TSYD Başkanlık seçimini Oğuz Tongsir yeniden kazanarak 3. dönemine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 15:10
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    Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin olağan seçimli genel kurulu, Levent'te bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

    Mevcut başkan Oğuz Tongsir ile Ahmet Çakır, 3 yıllık dönem için yarıştı. 521 üyenin oy kullandığı seçimde Oğuz Tongsir 416 oy, Ahmet Çakır 101 oy alırken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

    Oğuz Tongsir, yeniden TSYD Başkanı seçildi #1

    “3 YIL DAHA GÖREV BAŞINDAYIM”

    TSYD Başkanı Tongsir yaptığı açıklamada, “Demokratik bir ortamda seçime gittik. Bir diğer başkan adayımız Ahmet Çakır’a da teşekkür ediyorum. 3 yıl daha görev başındayım.

    Bu benim son dönemim. Kendimizin yazdığı tüzük ile bir daha başkan adayı olamayacağım ama inanın ki TSYD’nin yükselişi devam edecek.

    Türkiye çapında bütün arkadaşlarımızla birlikte daha da büyüyeceğiz. Türkiye’nin en büyük basın kuruluşu TSYD olacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim kurulu arkadaşlarım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dernek sizin unutmayın, bundan sonra yapacaklarımızı da göreceksiniz” dedi.

    Oğuz Tongsir, yeniden TSYD Başkanı seçildi #2

    TONGSİR’İN 3. DÖNEMİ

    Tongsir, ilk kez 2015 yılında TSYD Başkanlığına seçilmişti. Bu seçimle birlikte, 3. kez başkanlığa seçildi.

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