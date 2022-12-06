Oğuzhan Akgün, antrenmanı yarıda bıraktı

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar'da omzundan sakatlanan Oğuzhan Akgün, antrenmana devam edemedi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Antalya kampında yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmana bire bir çift kale adam eksiltme ve savunma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda 5'erli çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı yarıda bırakan Oğuzhan Akgün gözyaşlarına hakim olamadı

Antrenmanda, Gedson Fernandes ile ikili mücadeleye giren Oğuzhan Akgün, yere düştü ve omzundan sakatlandı. Tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen genç oyuncu, antrenmana devam edemedi.

Omzu askıya alınan ve idmanı yarıda bırakmak zorunda kalan genç futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

7 futbolcu idmanda yer almadı

Siyah-beyazlılar'da milli takımlarda bulunan Wout Weghorst, Romain Saiss, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koduou'nın yanı sıra sakatlıkları olan Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş, antrenmanda yer almadı.