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    Oğuzhan Akgün, antrenmanı yarıda bıraktı

    Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar'da omzundan sakatlanan Oğuzhan Akgün, antrenmana devam edemedi.
    • 06.12.2022 - 18:19
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    Oğuzhan Akgün, antrenmanı yarıda bıraktı

    Beşiktaş Futbol Takımı, Antalya kampında yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

    Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmana bire bir çift kale adam eksiltme ve savunma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda 5'erli çift kale maçla sona erdi.

    Antrenmanı yarıda bırakan Oğuzhan Akgün gözyaşlarına hakim olamadı

    Antrenmanda, Gedson Fernandes ile ikili mücadeleye giren Oğuzhan Akgün, yere düştü ve omzundan sakatlandı. Tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen genç oyuncu, antrenmana devam edemedi.

    Omzu askıya alınan ve idmanı yarıda bırakmak zorunda kalan genç futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

    Oğuzhan Akgün, antrenmanı yarıda bıraktı #1

    7 futbolcu idmanda yer almadı

    Siyah-beyazlılar'da milli takımlarda bulunan Wout Weghorst, Romain Saiss, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koduou'nın yanı sıra sakatlıkları olan Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş, antrenmanda yer almadı.

    Oğuzhan Akgün, antrenmanı yarıda bıraktı #2

    Oğuzhan Akgün, antrenmanı yarıda bıraktı #3

    Oğuzhan Akgün, antrenmanı yarıda bıraktı #4

    Oğuzhan Akgün, antrenmanı yarıda bıraktı #5


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