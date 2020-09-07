Oğuzhan: Feyenoord mental olarak bana çok iyi geldi

Oğuzhan: Feyenoord mental olarak bana çok iyi geldi

Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbolla eski günlerine geri döneceğinin sinyallerini veren Oğuzhan Özyakup, "Beşiktaş formasıyla yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'a kiralık gitmesini istemediği Oğuzhan Özyakup'un takıma geri dönüşünden bir hayli memnun olduğunu hem yönetime hem de 27 yaşındaki oyuncuya aktardı.

Oynadığı maçlarda eski Oğuzhan'ın performansına yakın bir çizgiye geldiği çok net görülen yetenekli futbolcunun, mental ve fizik olarak iyiye gittiği bildirildi.

Takıma gelecek yeni isimlerle birlikte Oğuzhan'ın performansının daha da yukarıya çıkacağını düşünen Sergen Yalçın; Mensah, Dorukhan, Ljajic ve yeni orta saha oyuncusuyla birlikte Beşiktaş orta sahasının da üst seviyeye yaklaşacağını belirtti.

"YENİDEN ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Antrenmanlarını aksatmayan hatta ekstra çalışmalar da yapan Oğuzhan Özyakup'un, "Devre arası Hollanda'ya gitmem mental anlamda bana çok iyi geldi. Bu süreçte maalesef bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Şükürler olsun, o günler geride kaldı. Şu an çok mutluyum. Takım çok iyi bir havaya girecek gibi. Ben de en iyi şekilde takıma yardımcı olmayı hedefliyorum. Beşiktaş forması altında yeniden şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum." dediği öğrenildi.

Özellikle son Antalyaspor maçında Atakan'a yaptığı şık asistle alkış toplayan Oğuzhan'ın, Sergen Yalçın'ın hücum oyunundan çok keyif aldığını da dile getirdiği ifade edildi.