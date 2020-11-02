Oğuzhan: Hem fizik hem mental olarak çok iyiyim

Yeni Malatyaspor maçında iyi bir görüntü çizen Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Larin'in attığı golle rakibini 1-0 yenen siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor'u daha farklı bir skorla yenebileceklerini de ifade eden Oğuzhan, "Maça iyi başladık. Ben de kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. Tempolu başladık. Aslında belki ilk yarıda, 15-20 dakikada golü bulsaydık farklı skor olabilirdi. Malatya iyi kapandı. Sadece kontrayı düşündüler. Topa hep sahiptik. 40'tan sonra Malatya biraz atak yapmaya çalıştı. 1-0'dan sonra takım olrak geriye çekildik. Bunu yapmamalıydık. İkiyi üçü bulabilirdik. İyi mücadele ettik. Kaybettiğimiz topları hemen kazandık, bu da bize yakıştı, evet." dedi.

"HEM MENTAL HEM FİZİK OLARAK ÇOK İYİYİM"

Kendi performansını da değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Tabii ki güzel günlerin başlangıcı. Sezona kendi adıma iyi başladım. Trabzon'da oynadım, kazandık. Sonra sakatlık geçirdim. Top kapma olayını da analiz ettik. Malatya'nın önliberoları top kaptırmaya müsait dedi hocamız. Ben de bunu birkaç defa başardım. Ben yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Burada, Feyenoord'a gitmeden önce zor günler geçirdim. Şimdi fizik ve mental olarak çok iyiyim. Bir iki maçta memnun kalacak bir insan da değilim." şeklinde konuştu.