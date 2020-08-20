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    Oğuzhan: Kırgınlık kalmadı artık

    Feyenoord macerasının ardından Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup, "Hollanda'ya gidip sıfırlanıp geldim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 16:50
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    Oğuzhan: Kırgınlık kalmadı artık

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'a kiralanan ve bu sezon başında siyah-beyazlı takıma geri dönen Oğuzhan Özyakup, Beşiktaşlı taraftarlarla arasında herhangi bir sorun kalmadığını söyledi.

    "KENDİME GÜVENİM TAM"

    Tecrübeli futbolcu, "Kırgınlık artık kalmadı. O dönem bazı şeyler istediğim gibi olmadı. 2 sene burada şampiyonluk gördüm. Şampiyonluktan önce de, sonra da zor dönemler yaşadım. Hollanda'ya gidip sıfırlanıp geldim. 12 sene sonra Hollanda'ya gittim, evde oldum, o dönem de pandemiye denk geldi. Annemin, babamın orada olması, bana çok şey fark ettirdi tekrar. Gitmeden önce Sergen hocam geldi, 1 gün önce. Ben kararımı vermiştim, karşı tarafa da sözüm vardı, bize yakışmazdı. Geldim, kendime güvenim tam. Burada zor dönemler gördüm, 2 şampiyonluk gördüm, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar gördüm. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum, kendime güvenim tam." diye konuştu.

    Oğuzhan: Kırgınlık kalmadı artık #1

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