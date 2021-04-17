Oğuzhan Özyakup, 3 hafta sahalardan uzak

Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanıp oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın dün akşam Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

“TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR”

Yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

3 HAFTA OYNAYAMAYACAK

Oğuzhan Özyakup'un 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.