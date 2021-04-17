Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
496.000
0.81%
EXEN Coin
28.11
-0.88%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Oğuzhan Özyakup, 3 hafta sahalardan uzak

    Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanıp oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oğuzhan Özyakup, 3 hafta sahalardan uzak

    Beşiktaş'ın dün akşam Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

    “TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR”

    Yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

    Oğuzhan Özyakup, 3 hafta sahalardan uzak #1

    3 HAFTA OYNAYAMAYACAK

    Oğuzhan Özyakup'un 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Oğuzhan Özyakup, 3 hafta sahalardan uzak #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir