Oğuzhan Özyakup: 6. haftadan sonra şampiyonluk hissi gelmeye başladı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, şampiyonluğun sırrının aile ortamı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendilerini iyi yönde motive ettiğini kaydeden Oğuzhan, "Hoca mental anlamda o rahatlığı sana veriyor. Senin neler yapabileceğini sana hatırlatıyor.

İdmanda bazen iyi bir şey yapıyorsun 'Bunu maçta da yap' diyor. Kafan karışık olmuyor. Benim bu sene, ilk geldiğim zamanlardaki rahatlığım vardı. O rahatlık olmayınca sahada bazen zorlanabiliyorsun.





"SAKATLIK HASTALIK OLDU"

Sakatlık, hastalık oldu. Bir yandan mutluyum. Benim için huzurlu ve güzel bir sezon oldu. Şampiyon oldum. Hollanda'ya gittim beş hafta oynadım. Pandemi yüzünden lig bitti. Bu da belki benim şansıma oldu. Her gün ailemle birlikteydim. Sonra böyle bir ortama geldim. Bu rahatlıkla geldim. Hocanın oyuncuya verdiği öz güven bir futbolcu için çok değerli." şeklinde konuştu.

"ARAYI KAPATTIĞIMIZ DÖNEMDE ŞAMPİYONLUK HİSSİ GELMEYE BAŞLADI"

İlk şampiyonlukta bu duygunun yavaş yavaş geldiğini anlatan Oğuzhan, "İkinci senede belki daha erken oldu. Şampiyon takımı tutmak çok önemli, o takımı tuttuk. Gidenlerin yerine aynı karakterler geldi mi bunu hissedebiliyorsun. Bu sezon 6 haftadan sonra arayı kapattığımız dönemde şampiyonluk hissi gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle herkes için zor bir sezon olduğunu belirten Oğuzhan, "Taraftarlar için çok kötü. Futbolcular için de çok zor. Konsantrasyonu bozmak için çok uygun ortam. Maçın önemini unutabiliyorsun. Anadolu'da bazı maçlarda zorlanabiliyorsun. Taraftar olmayınca içeride sıkıntılı dışarıda rahat oluyorsun." diyerek sözlerini tamamladı.