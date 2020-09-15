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    Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor maçında yok

    Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 10:40
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    Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor maçında yok

    Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

    ANTALYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan'ın MR'ının çekildiği belirtilerek, "Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

    Tedavisine başlanan tecrübeli orta saha oyuncusunun Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

    Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor maçında yok #1

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