Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, "Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı" ifadeleriyle takıma veda etti.

Süper Lig'i 59 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarına Valerien Ismael önderliğinde başladı.

Diğer yandan transfer sezonuna ayrılıkla başlayan siyah-beyazlı ekip, takımda uzun yıllar top koşturan Oğuzhan Özyakup ile yollarını ayırdı.

"İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum"

Ayrılık mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Oğuzhan, "İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Kalbim 'Beşiktaş' demişti. O günkü heyecanımı asla tarif edemem. İlk senem 'Feda' senesiydi. Feda ederek başlamıştı yolculuğumuz. Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı, çok şey öğretti." ifadelerine yer verdi.





"İlk şampiyonluğu yaşamak tek başına unutulmaz bir başarı oldu"



Siyah-beyazlı kulüpte ilk lig şampiyonluğunu yaşadığı 2015-2016 sezonunun çok anlamlı olduğuna vurgu yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Statsız geçen senemizde bütün maçlarımızı deplasmanda oynamanın yorgunluğunu, hepimizin içindeki umut ve yolun sonundaki ışığı görmemiz alıyordu. O sene çok özeldi. 2015-2016 sezon başı kampında şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. O sene, hayatımda daha önce yaşamadığım bir takım ve aile ortamıyla çok özel bir şampiyonluğa imza attık. Statsız geçen koca bir sezon sonunda stadımızda ilk şampiyonluğu yaşamak tek başına unutulmaz bir başarı oldu hepimize. O sene bizi birbirimize daha da kenetledi, motive etti." diyerek duygularını paylaştı.

"Hepsi hayat tecrübesi oldu bana"

Beşiktaş kulübünün sadece ligde değil Avrupa kupalarında da önemli başarılara imza attıklarının altını çizen Oğuzhan Özyakup, "Takım olarak, kulüp olarak çok güzel geçen yeni bir sezon sonunda gelen ikinci şampiyonluk, üçüncü yıldız ve Avrupa başarılarımız tesadüf değildi. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da anlattığımız çok güzel, çok özel bir hikayemiz vardı. Oynarken keyif alıyorduk, keyif aldıkça daha iyi oynuyorduk. Bazı anların, bazı zamanların ne kadar özel olduğunu insan içinde yaşarken anlayamıyor. Belki de bu nedenle o dönemlerde yaşadığım hem mental hem de fiziksel yorgunluk ve baskıyla başa çıkarken zorlandım, hatalar yaptım. Şimdi dönüp düşününce, hepsi hayat tecrübesi oldu bana. Düştüm, kalktım, bocaladım... Hepsinden öte, Beşiktaş forması giydiğim her saniye çalışmaktan ve inanmaktan hiç vazgeçmedim. 10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk… Binlerce an ve anı… 19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden, bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.

Oğuzhan Özyakup, Emre Aydın'ın "Hoşçakal" şarkısının yer aldığı videolu paylaşımda, siyah-beyazlı formayla attığı gollere de yer verdi.

Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş kariyeri

Beşiktaş'ın 2012-2013 sezonu başında İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 3 Süper Lig ile birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon ise Beşiktaş formasıyla 17 resmi maça çıkan Oğuzhan Özyakup, takımına 1 asist ile katkı sağladı.



