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Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'a tercümanlık yaptı

Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'a tercümanlık yaptı

Fortuna Sittard'ın başarılı golcüsü Burak Yılmaz bu haftaki röportajını Türkçe verirken tercümanı ise Oğuzhan Özyakup oldu.