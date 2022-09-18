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    Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'a tercümanlık yaptı

    Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'a tercümanlık yaptı

    Fortuna Sittard'ın başarılı golcüsü Burak Yılmaz bu haftaki röportajını Türkçe verirken tercümanı ise Oğuzhan Özyakup oldu.
    • 18.09.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 09:40
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    Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, son dönemlerde attığı gollerin yanı sıra ülke basınıyla yaşadığı sorunlarla da dikkat çekiyor.

    Tercüman Oğuzhan

    Bir önceki hafta maç sonu röportajına çıkmadığı için eleştirilen Yılmaz, bu haftaki söyleşiye takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup ile çıktı.

    Anadil seviyesinde Felemenkçe bilen Özyakup, Burak'ın tercümanlığını yaparken, Burak ise geçen haftaki röportaja çıkmamasını, "İngilizce röportaj yapmam istendi, duygularımı tam anlatamayacağım için röportaja çıkmadım." diyerek savundu.

    Öte yandan Fortuna Sittard, Excelsior'u 1-0 mağlup etti.

    Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'a tercümanlık yaptı ViDEO

    Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz a tercümanlık yaptı #1


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