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    Oğuzhan Özyakup, Konyaspor maçında vasadı aşamadı

    Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Oğuzhan Özyakup istikrarsız performansına devam etti, Konya deplasmanında varlık gösteremedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 14:46
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    Oğuzhan Özyakup, Konyaspor maçında vasadı aşamadı

    Beşiktaş'ın önemli beklentiler içinde olduğu isimlerden Oğuzhan Özyakup, Konyaspor deplasmanında kayıplardaydı.

    69'DA ÇIKTI

    Maçın henüz başında net bir pozisyona giren ancak topu kaleci Sehic'e nişanlayan Ozzie, maçtaki diğer şutunda ise isabet bulamadı.

    Girdiği iki, ikili mücadeleyi de kaybeden Oğuzhan, 69. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı. Öte yandan siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Atiba'nın yedek oturduğu karşılaşmada kaptan olarak sahaya çıktı.

    Oğuzhan Özyakup, Konyaspor maçında vasadı aşamadı #1

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