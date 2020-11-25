Oğuzhan Özyakup koronavirüsü atlattı

Beşiktaş'ta Necip, Rosier ve N'Sakala'nın ardından Oğuzhan Özyakup'un da koronavirüs testi negatife döndü.

Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan isimlerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda, Necip Uysal, Rosier ve N'Sakala'nın ardından Oğuzhan Özyakup'un da test sonuçları negatif çıktı.

DERBİ KADROSUNA ALINACAK

Sosyal medya hesabından takım arkadaşıyla ilgili bir paylaşım yapan Dorukhan Toköz, "Koronayı da yendi geldi" diyerek taraftarlara müjdeyi vermiş oldu.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınacak.