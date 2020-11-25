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    Oğuzhan Özyakup koronavirüsü atlattı

    Beşiktaş'ta Necip, Rosier ve N'Sakala'nın ardından Oğuzhan Özyakup'un da koronavirüs testi negatife döndü.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 10:46
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    Oğuzhan Özyakup koronavirüsü atlattı

    Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan isimlerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.

    Siyah-beyazlılarda, Necip Uysal, Rosier ve N'Sakala'nın ardından Oğuzhan Özyakup'un da test sonuçları negatif çıktı.

    DERBİ KADROSUNA ALINACAK

    Sosyal medya hesabından takım arkadaşıyla ilgili bir paylaşım yapan Dorukhan Toköz, "Koronayı da yendi geldi" diyerek taraftarlara müjdeyi vermiş oldu.

    Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınacak.

    Oğuzhan Özyakup koronavirüsü atlattı #1

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