Oğuzhan Özyakup: Şampiyon olduğumuzda da böyle bir ortam vardı

Oğuzhan Özyakup: Şampiyon olduğumuzda da böyle bir ortam vardı

Son haftalarda çıkışa geçen Oğuzhan Özyakup, Rizespor maçının ardından takım içindeki arkadaşlıktan bahsetti.

Süper Lig'de Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş'ta maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Oğuzhan Özyakup, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Attığı golü yorumlayan Oğuzhan, "Öncelikle Hasic'in golü benimkinden daha güzel diye düşünüyorum, öyle gördüm." dedi.

'RİZE DE DAĞILMAYA BAŞLADI'

Mücadeleyi de değerlendiren milli oyuncu, "Bu maç bizim için önemliydi. Rizespor 5'li defansla başladı, ilk yarı 2-0'la bitti ama daha fazla pozisyonlarımız var. 2. yarı 3-0'dan sonra Rize de dağılmaya başladı ve 6-0 bitti." şeklinde konuştu.

'BU ORTAMI HATIRLIYORUM'

Oğuzhan Özyakup sözlerini, "Genelde Beşiktaş'ta çok güzel ortamlar olur, şampiyonluk sezonunda da yine böyle bir ortam hatırlıyorum. Galibiyetler kulüp içindeki tüm çalışanları olumlu etkiliyor. Umarım bu seriyi devam ettiririz." ifadeleriyle tamamladı.

Beşiktaş'ın son golünü atan Hasic ise, "Oğuzhan'a öncelikle güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gol attım ama önemli olan 3 puanı almak. Lideriz, gol yemiyoruz. Böyle devam etmek en büyük hedefimiz." dedi.