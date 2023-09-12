Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de yaptıklarımı Hollanda'da da yapmak istiyorum Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'ın milli oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Türkiye'de yaşadığı başarıları Hollanda'da da yaşamak istediğini söyledi.

AA

2022-2023 yaz transfer döneminde uzun süre formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Özyakup çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de yaptıklarımı Hollanda'da da yapmak istiyorum"

Fortuna Sittard'daki ilk özel röportajını AA muhabirine veren Oğuzhan Özyakup, şu ifadeleri kullandı:

Çok şükür iyiyim. Hollanda, doğup büyüdüğüm, ailemin, arkadaşlarımın olduğu yer. 4 sene İngiltere ve 10 sene Türkiye'de oynadım, 14 sene sonra eve geldim. Mutluyum, huzurluyum. Hollanda'da hayat bir tık daha sakin, İstanbul yoğun, sadece futbol değil, her şey yüksek tempoda. Hollanda'da doğup büyüdüğüm için Türkiye'de yaptıklarımı Hollanda'da da yapmak istiyorum. Onun için önemli olan Fortuna ile çıkış yakalamak, takımı stabil, iyi bir yere getirmek. Bunu başarabilirsek, bu sezondan sonra neler olabilir diye bakacağız.

"Bu sene Avrupa play-off'una kalmak istiyoruz"

Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin bulunduğunu belirten deneyimli futbolcu, şu şekilde konuştu:

Buraya gelmeden önce Fortuna her sene ligde kalmaya oynayan bir takımdı. Geçen sene bunu değiştirmeye çalıştık, 5-6 hafta önce ligde kalmayı garantiledik. Bu sene Avrupa play-off'una kalmak istiyoruz. Lige iyi başladığımız için hemen yukarılara bakmaya gerek yok, en önemli hedef ligde kalmak. Feyenoord deplasmanında ve Ajax ile berabere kaldık, diğer maçlarımızda puanlar aldık. Böyle olunca yukarılara bakıyorsunuz ama hiçbir zaman ana hedeften uzaklaşmamak gerek. Hollanda'da 5 ve 8. sıra arasındakiler Avrupa'ya gitmek için play-off oynuyorlar. Ona ulaşabilirsek çok güzel olur.

"Süper Lig Hollanda'da yayımlanmıyordu ama ilk kez bu sezon yayımlanıyor"

"Türkiye'deki taraftar atmosferini burada sürekli soruyorlar." sözlerini kullanan Oğuzhan, şu değerlendirmede bulundu:

10 sene Türkiye'de oynadım, Süper Lig Hollanda'da yayımlanmıyordu ama ilk kez bu sezon yayımlanıyor. Hollanda'da herkes Türk Ligi'ni ilk kez yakından gördüğü için 'Atmosfer nasıl?' diye sorup duruyor. Herkese anlatıyorum, özellikle bizim Beşiktaş Stadı'ndaki atmosfer inanılmaz. Gerçekten gidip görmek gerek. Herkesi çok özledim, takım arkadaşlarımı, çalışanları, taraftarları. İnşallah onlar için çok güzel bir sezon olur.

"Chamberlain performans anlamında çok büyük sürpriz yapabilir"

Oğuzhan, Arsenal dönemini yakından bildiği Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bana göre Beşiktaş'ta Chamberlain çok iyi bir futbolcu. Son dönemde çok sakatlık yaşadı ama eskiden tanıdığım için Burak ağabey ile bu konuyu konuşmuştuk. Bana göre Chamberlain'de beklenti diğer futbolculara göre daha farklı. Tadic, Zaha, Dzeko geldi, bu isimler biraz daha büyük olabilir ama Chamberlain performans anlamında çok büyük sürpriz yapabilir.

"Bir camiaya çalım atmak için transfer yapmak bana göre doğru değil"

Büyük transferlerin her zaman başarı getirmediğinin altını çizen Oğuzhan, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında şunları kaydetti:

Beşiktaş'taki dönemimizden örnek vermem gerekirse, iki sene üst üste şampiyon olduk. Sonraki sezonda biz de büyük bütçeli transferler yaptık ama dördüncü olduk. Büyük isimler önemli ama en önemlisi değil. Takım ruhu çok önemli. Geçen sene Galatasaray'da çok iyi bir ortam olduğu dışarıdan da görülüyordu, maçlara da yansıyordu. Galatasaray'da çok büyük futbolcular var ama henüz 2-3 maç oldu, 'şu şampiyon olur' diyemezsiniz. Beşiktaş çok doğru transferler yaptı. Geçen sene özellikle Şenol hoca geldikten sonra inanılmaz bir yarışa girdi. Üç kulübün de şansları eşit ama gönlüm tabii ki Beşiktaş'ın şampiyon olmasını ister. Bunların hepsini yaşadığım için, o iki şampiyonluktan sonra bize 5-6 çok büyük isim geldi ama o fark etmiyor. Takım ruhu kaybolunca bu sahaya da yansıyor. Türk basınını son dönemde fazla takip etmiyorum ama arkadaşlarım sürekli söylüyor, 'Fenerbahçe ondan kaptı, Galatasaray ondan kaptı.' Bunlar bana göre çok gereksiz şeyler. Belki benim haddime değil yorum yapmak ama çok gerekli değil çünkü her takımın kendine göre bütçesi var. Bir takımın sağ beke, diğerinin sol açığa, bunlar farklı şeyler. Bir camiaya çalım atmak için transfer yapmak bana göre doğru değil. Herkesin hedefleri farklı tabii. Umarım sezon sonu Beşiktaş şampiyon olur.

Oğuzhan'ın golcü seçimi

Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, "Asist yapmayı seven bir oyuncusun. Icardi mi, Dzeko mu, Aboubakar mı? Hangisiyle birlikte oynamak isterdin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Icardi'yi inanılmaz çok beğeniyorum. Özellikle geçen sezon ligin son maçlarında ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için inanılmaz önemi var. Bazen derler ya 'Tek başına maçı alır' diye Icardi gerçekten bunu yaptı ama benim için Aboubakar'ın yeri çok farklı. 3-4 sene beraber oynadık, yakından gördüğüm, neler yapabileceğini bildiğim için ve ikimiz birbirimizi çok iyi anladığımız için Aboubakar benim için çok farklı.

"Burak ağabey Beşiktaş'a hazırlıklı gitti"

Oğuzhan, Beşiktaş'tan sonra Fortuna Sittard'da da birlikte oynadıkları ve şimdi Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini yürüten Burak Yılmaz'ın başarılı olacağına inandığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

Burak ağabey sonuçta artık Burak hocam demem gerekiyor. O da burada hem oyuncu hem hoca gibiydi. Hollanda'da çok fazla genç oyuncu var, Burak ağabey onlar için bir fırsattı. Herkes bunun farkındaydı. Burada herkese çok yardımcı oldu. Şimdi hoca olarak çok yakıştırıyorum, çok güzel duruyor. Hem ondan hem Beşiktaş'taki eski takım arkadaşlarımdan güzel şeyler duyuyorum. Burak ağabey, geçen sene buradayken bile hocalığa fazla yoğunlaşıyordu. Taktik, teknik her konuda analiz yapıyordu, Burak ağabey Beşiktaş'a hazırlıklı gitti.

"Bence Burak ağabeyin de öyle hedefleri vardır"

Deneyimli futbolcu, "Burak Yılmaz'ı Beşiktaş teknik direktörü olarak görebilir miyiz?" sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

Neden olmasın. Herkesin hedefi var. Bence Burak ağabeyin de öyle hedefleri vardır. Belki daha büyük hedefleri de olabilir. İnandığın sürece her şey mümkün.

"Panik yapmaya gerek yok, Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum"

Bugün Belçika'da Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın, EURO 2024 şansını da değerlendiren milli futbolcu, şu şekilde konuştu:

Gördüğüm kadarıyla grupta pozisyonumuz gayet iyi. Ermenistan'ı tabii ki evde yenmen gerekiyordu herkes bunun farkında ama Ermenistan'ı deplasmanda yendin, evde berabere kaldın olabilir. Hala Hırvatistan ile birlikte en büyük aday sensin. Panik yapmaya gerek yok, daha önce de bunu söylemek istedim, Türkiye'deki hisler, duygular ya aşırı fazla ya da az oluyor. Panik yapmaya gerek yok her türlü Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum, gerçekten de hissediyorum.

"Benim için en önemli olan şey tekrar mutlu olmak"

Oğuzhan Özyakup, "Yeniden milli takıma dönmeyi hedefliyor musun?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

İnşallah. Benim için en önemli olan şey tekrar mutlu olmak ve her maçı oynamak. Bunu geçen sezon da hissettim. Beşiktaş'ta son iki sezonumda her maç oynamadım, üzerine geçen sezon buraya gelip bir anda her maçta oynamaya başladım ve ağrılarım oldu. Onu çözmeye çalıştık ve çözüldü de. İnşallah bu sezon sakatlanmadan güzel bir sezon olur. Ondan sonra geleceğe bakarız.

"Türkiye'deki beklenti, baskı, duygular ya aşırı fazla ya aşırı az"

Oğuzhan, "Beşiktaş'taki son döneminde seni biraz daha mutsuz gördük. Bunun sebepleri neydi?" sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

Bir futbolcu için, futbolu tüm hayatı gibi görebilirsiniz, özellikle Türkiye'de. Hollanda'da mesela zor bir dönem ya da mağlubiyetten sonra her şey durmuyor, hayat devam ediyor. Türkiye'de bu farklı. 10 sene Türkiye'nin en büyük kulübünde oynadıktan sonra Hollanda bir tık daha rahat. O anlamda güzel oldu. Geçen sene Burak ağabey ve Doğan ile güzel bir ortam vardı. Türkiye'den tamamen kopmamıştık ama şimdi ikisi de gitti ama sonuçta burada Işıtan ağabey ile güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki hisler ya aşırı iyi ya aşırı kötü. Hiçbir zaman orta yolu bulamıyoruz. Bu futbolcuların üzerinde fazla baskı oluşturabiliyor ama Hollanda genel anlamda çok rahat bir ülke olduğu için burada futbol anlamında baskı biraz daha az.

"Beşiktaş'ta son 2 sene benim için performans anlamında iyi geçmedi"

Oğuzhan Özyakup, baskının kendisini olumsuz etkileyip etkilemediği yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

7-8 sene Beşiktaş'ta oynadıktan sonra baskıyı fazla hissetmiyorsunuz ama daha çok kendi performansını değerlendiriyorsun ve o konuda biraz zorlandım. Çünkü çok ekstra performanstan sonra zor bir döneme girince o dönemden ne kadar çabuk çıkarsan o seni daha çabuk iyileştirir. Son 1-2 sene istediğim gibi gitmedi ama sonuçta iki sene üst üste şampiyonluk, sonra Sergen hoca ile bir şampiyonluk daha, 3 şampiyonluk yaşadım. Süper Kupa'yı almamıştım Sergen hoca ile onu aldık, kupayı da kazanmamıştım Sergen hoca ile onu da aldık. Beşiktaş'ta son 2 sene benim için performans anlamında iyi geçmedi ama ondan önce çok güzel seneler yaşadım. Hollanda'ya döndükten sonra şunu fark ediyorum biraz da onu özlüyorum, o baskı bir yandan da güzel oluyor. Bazı futbolcular o baskıdan besleniyor, benim için de o çok önemliydi. Beşiktaş benim için Türkiye'deki en büyük camia, burada mesela Ajax'a bakınca Ajax ilk 3 maça 2 beraberlikle girdi. Bu Türkiye'de olsa çok daha büyük bir şey olurdu. Türkiye'deki beklenti, baskı, duygular ya aşırı fazla ya aşırı az, Hollanda bu anlamda biraz farklı.

"Beşiktaş'ta kalabilirdim ama sürekli oynamam gerektiğini düşünüyordum"

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'taki son döneminde beklenen performansından uzak olması hakkında, şu şekilde konuştu:

Sürekli oynamama, bir oynayıp iki maç oynamama, sürekli o ritme girememe, sürekli oynamaya alışık olduğum için... Her futbolcu için oynamak önemlidir. Oynamayınca çok mutlu olmuyorsun. Bu beni biraz etkiledi. Beşiktaş'ta kalabilirdim ama ayrılığın biraz daha doğru olduğunu düşünüyordum. Sürekli oynamam gerektiğini düşünüyordum. Ailem, arkadaşlarım burada olduğu ve Hollanda'yı genç yaşta terk ettiğim için, dönmeyi çok istedim. Buna ihtiyacım vardı. Burak ağabey de buradaydı, o da 'gel' deyince mecbur geldik.

"Onları ailemden fazla gördüm"

"Beşiktaş'ta malzemeciden çaycıya herkesi özlüyorum." sözlerini kullanan Oğuzhan, şu ifadeleri kullandı:

Sonuçta 10 sene oradaydım, o dönem onları ailemden fazla gördüm. Futbolcu anlamında tabii Cenk, Necip, onlarla artık kardeş gibi olduğumuz için özlem var tabii ama her gün de görüşüyoruz. Değişiklik yok.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)