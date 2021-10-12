Oğuzhan Özyakup ve sevgilisinden ilk kare geldi! Beşiktaş camiasına 'yabancı yenge'

Beşkitaşlı Oğuzhan Özyakup, sevgilisi Skyler ile olan karesini Instagram hesabından paylaştı. Çiftten ilk kare gelirken, Skyler şimdiden Beşiktaş taraftarı tarafından mercek altına alındı.

Beşiktaş'ta top koşturan ve camianın sevdiği isimlerden birisi olan Oğuzhan Özyakup, aşk hayatıyla gündeme geliyor.

Melisa Aslı Pamuk'la adı aşk iddialarına karışan Özyakup, bir dönem Demet Özdemir ile anılmıştı.

Demet Özdemir'le yakıştırılan ve tekne tatiline çıkan Özyakup, bu aşkı uzun süre devam ettiremedi.

Özyakup bu ayrılığın ardından Melis Aslı Pamuk ile bir araya geldi ancak bu ilişki nikah masasına gitmeden bitti.

Sessizliğe gömülen Özyakup, bugün Hollandalı model Skyler ile bir fotoğrafını paylaştı ve aşık olduğunu duyurdu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN İLK KARE

Aşk orucunu bozan Oğuzhan Özyakup, gönlünü Hollandalı modele kaptırdı.

Hollandalı Model Skyler ile aşk yaşamaya başlayan Özyakup, Instagram'ın hikaye kısmından bir paylaşım yaptı.

Özyakup'un paylaşımı sonrası sevgilisi taraftarlar tarafından araştırılmaya başladı.

Beşiktaş taraftarı yeni yengelerinin Instagram hesabını takibe aldı. Skyler güzelliği ve cesur pozları ile dikkati çekti.