Oğuzhan Özyakup'a Başakşehir kancası

10 yıldır Beşiktaş'ta top koşturan Oğuzhan Özyakup sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılacak. Süper Lig'in bir başka takımı Başakşehir oyuncuya talip oldu.

Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiren Beşiktaş'ta bazı isimlerle de yollar ayrılacak.

O futbolcuların başında gelen Oğuzhan Özyakup'la da sözleşme kesinlikle uzatılmayacak.

EMRE BELÖZOĞLU İSTİYOR

Sezon sonunda kontratı bitecek olan deneyimli ismin, Hollanda'ya dönme fikri olsa da Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu araya girerek 29 yaşındaki oyuncuya "Bize gel" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kalmak istemediği bilinen Özyakup'un Başakşehir'den gelen teklifi düşünmek için süre istediği; Hollanda'dan beklediği sözleşmenin gelmemesi halinde ise turuncu-lacivertlilerle masaya oturacağı belirtildi.

17 MAÇTA 1 ASİST

Tecrübeli oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.



