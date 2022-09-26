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    Oje modasına Batshuayi de uydu

    Oje modasına Batshuayi de uydu

    Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Beşiktaş derbisi öncesinde sosyal medya hesabından ojeli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
    • 26.09.2022 - 20:42
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 21:06
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    Fenerbahçe'nin transfer döneminde Chelsea'den bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, konuşulmaya devam ediyor.

    Batshuayi'den ojeli paylaşım

    28 yaşındaki Belçikalı golcü, sosyal medya hesabından ojeli bir fotoğraf paylaştı.

    Tırnaklarına sürdüğü ojelerle sosyal medyanın dikkatini çeken Belçikalı futbolcunun bu imajı tartışma yarattı. Michy Batshuayi'nin tarzını beğenenler olurken beğenmeyenler de oldu.

    Oje modasına Batshuayi de uydu #1

    İlk paylaşım Dele Alli'den gelmişti

    Dele Alli Fenerbahçe maçı öncesi röportaj yapmıştı. Açıklamaları sonrasında  ojeleriyle basın mensuplarına poz vermişti.

    26 yaşındaki orta saha, İngiltere Premier Lig'de Tottenham ve Everton'da forma giydiği zamanda tırnaklarına oje sürüyordu.

    Oje modasına Batshuayi de uydu #2


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