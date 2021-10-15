Okaka'nın gol sayısı 6 oldu

Başakşehir'in İtalyan golcüsü Stefano Okaka 6. maçında 6. golünü atarak lige süper bir başlangıç yaptı.

Başakşehir'in deneyimli forveti Stefano Okaka bu sezon ligdeki 6. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

GOLLERİ SIRALIYOR

Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Okaka, bu sezon Rizespor'a karşı hat-trick yapmış, Fenerbahçe maçında da bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Turuncu-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.







