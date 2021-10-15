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    Okaka'nın gol sayısı 6 oldu

    Başakşehir'in İtalyan golcüsü Stefano Okaka 6. maçında 6. golünü atarak lige süper bir başlangıç yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 23:44
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    Okaka'nın gol sayısı 6 oldu

    Başakşehir'in deneyimli forveti Stefano Okaka bu sezon ligdeki 6. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

    GOLLERİ SIRALIYOR

    Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Okaka, bu sezon Rizespor'a karşı hat-trick yapmış, Fenerbahçe maçında da bir kez gol sevinci yaşamıştı.

    Turuncu-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.

    Okaka nın gol sayısı 6 oldu #1

    Okaka nın gol sayısı 6 oldu #2


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