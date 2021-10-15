- Haberler
- Futbol Haberleri
- Okaka'nın gol sayısı 6 oldu
Okaka'nın gol sayısı 6 oldu
Başakşehir'in İtalyan golcüsü Stefano Okaka 6. maçında 6. golünü atarak lige süper bir başlangıç yaptı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 23:44
Başakşehir'in deneyimli forveti Stefano Okaka bu sezon ligdeki 6. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.
GOLLERİ SIRALIYOR
Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Okaka, bu sezon Rizespor'a karşı hat-trick yapmış, Fenerbahçe maçında da bir kez gol sevinci yaşamıştı.
Turuncu-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.