Okan Buruk, 11. derbisine çıkıyor
İHA

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 11. derbisine çıkacak.

10 DERBİ MAÇINA ÇIKTI

İki sezon önce göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşı karşıya geldi.

Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Siyah-beyazlılarla oynadığı müsabakalarda ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE İLE 18 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu.

Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör