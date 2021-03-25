Okan Buruk, 3 büyükler hakkında konuştu

Teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı önde gördüğünü söyledi. F.Bahçe'den teklif almadığını belirten Buruk, Galatasaray'ın yerinin ise ayrı olduğunu ifade etti.

Başakşehir'i tarihinde ilk kez şampiyon yapan Okan Buruk, bu sezon işler kötü gidince takımdan ayrılmıştı.

Aylardır boşta olan başarılı teknik adam, Tivibu Spor'a konuştu.

Buruk, "Uzun yıllar Galatasaray’da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray’ın başında. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici." dedi.

"GALATASARAY’IN YERİ ÇOK AYRI"

Futbolculuk dönemlerinden beri tüm takımların taraftarları tarafından saygı duyulduğundan da bahseden Buruk, ”Kavgadan beslenen bir insan değilim. Kendi hayatımı sevgi üzerine kurdum. Bütün takımların taraftarları bana sempatik geliyor. Hepsine saygı ve sevgi duyuyorum. Sokakta karşılaştığım tüm takım taraftarları bana saygı ve sevgi ile yaklaşıyor. İyi hoca, iyi karakter gibi örneklerin ülkemizde çoğalmasını isteyen birisiyim. Ben Galatasaray altyapısında yetiştim. Üzerimde Galatasaray apoletinin olması çok normal. Beşiktaş’ta da 2 sene oynadım. Orada da çok güzel günler geçirdim. İtalya’da harika günlerim oldu. Ama tabii ki Galatasaray’ın yeri ben de çok ayrı." dedi.

"UMARIM İLERİDE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRIRIM"

Adının Fatih Terim sonrası dönem için Galatasaray’la anılmasıyla ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Uzun yıllar Galatasaray’da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray’ın başında. Fatih Hoca'nın kazandığı şampiyonluklar ve İtalya’ya gidip hem Milan hem Fiorentina’yı çalıştırması büyük başarı. Bizlere örnek oluşturabilecek bir insan. Fatih Hoca, Galatasaray için çok değerli bir isim. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak.” şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I KENETLENMİŞ GÖRÜYORUM"

Buruk, Süper Lig’de Şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. Okan Buruk en şanslı takımın Beşiktaş olduğunu belirterek, "Beşiktaş’ın bizle oynadığı ilk maç belki de onlar adına dönüm maçıydı. Favori Başakşehir’di. Ama Beşiktaş o maçı kazanıp inanılmaz bir yükselişe geçti. Puan olarak değil, oyun olarak da baktığımızda sahada en güçlü duran ve bütün maçları domine eden takım Beşiktaş. Puan avantajının dışında oyun olarak da iyiler. Oyuncuları kenetlenmiş görüyorum. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Ama oyun olarak Beşiktaş sahada çok güçlü gözüküyor. Fenerbahçe ise çok fazla transfer yaptı ve kaliteli oyuncular geldi. Her şey kağıt üstünde olmuyor, sahada bitiyor. Fenerbahçe’nin iç saha performansı iç açıcı değil. Beşiktaş için söylediğimiz güçlü oyunu Fenerbahçe için zaman zaman söyleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"

Takım çalıştırmadığı süre içerisinde Fenerbahçe’den teklif almadığını söyleyen Okan Buruk, ”Boşta olduğum için tüm hoca değiştiren takımlarla ismim geçiyor. Fenerbahçe’den bana şimdiye kadar teklif gelmedi. Birçok takımla adım geçiyor. Ancak bir teklif söz konusu değil." dedi.