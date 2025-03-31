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Okan Buruk, 8. Fenerbahçe derbisine çıkacak

Okan Buruk, 8. Fenerbahçe derbisine çıkacak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 7 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.