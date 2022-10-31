Okan Buruk ailesiyle birlikte Cadılar Bayramı kutlamasında

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk eşi ve çocuğuyla birlikte Cadılar Bayramı kutlamasına katıldı.

Amerika kıtası ve Avrupa’da ekim ayının son günlerinde kutlanan “Cadılar Bayramı” son yıllarda Türkiye’de de oldukça popüler bir hale geldi…

Cadılar Bayramı nedeniyle özellikle büyükşehirlerdeki gece kulüpleri, barlar ve restoranlar, bal kabağı dekorasyonlarıyla partiler düzenliyor.

Okan Hoca da kutlamalarda

Galatasaray'ın genç teknik direktörü Okan Buruk, ailesiyle birlikte görüntülendi.

Eşi Nihan Buruk'un Instagram hikayesinde paylaştığı, Cadılar Bayramı konseptli fotoğrafta görülen Okan Buruk'un Halloween kutlamasında olduğu görüldü.

Paylaşımı kaldırdı

Ailesine verdiği önemle de tanınan başarılı teknik direktörün fotoğrafına binlerce beğeni gelirken, eleştiri yapanlar da oldu.

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, gelen tepkilerin ardından Halloween paylaşımını kaldırdı.