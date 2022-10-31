Petrol
92.74
-1.10%
Euro
18.5217
-0.08%
Dolar
18.6164
0.19%
Altın
982.91
0.02%
Borsa
3908
0.75%
Bitcoin
382.859
-1.76%
BTXN Coin
10.50
-1.22%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Okan Buruk ailesiyle birlikte Cadılar Bayramı kutlamasında

    Okan Buruk ailesiyle birlikte Cadılar Bayramı kutlamasında

    Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk eşi ve çocuğuyla birlikte Cadılar Bayramı kutlamasına katıldı.
    • 31.10.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Amerika kıtası ve Avrupa’da ekim ayının son günlerinde kutlanan “Cadılar Bayramı” son yıllarda Türkiye’de de oldukça popüler bir hale geldi…

    Cadılar Bayramı nedeniyle özellikle büyükşehirlerdeki gece kulüpleri, barlar ve restoranlar, bal kabağı dekorasyonlarıyla partiler düzenliyor.

    Okan Hoca da kutlamalarda

    Galatasaray'ın genç teknik direktörü Okan Buruk, ailesiyle birlikte görüntülendi.

    Eşi Nihan Buruk'un Instagram hikayesinde paylaştığı, Cadılar Bayramı konseptli fotoğrafta görülen Okan Buruk'un Halloween kutlamasında olduğu görüldü.

    Paylaşımı kaldırdı

    Ailesine verdiği önemle de tanınan başarılı teknik direktörün fotoğrafına binlerce beğeni gelirken, eleştiri yapanlar da oldu.

    Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, gelen tepkilerin ardından Halloween paylaşımını kaldırdı.

    Okan Buruk ailesiyle birlikte Cadılar Bayramı kutlamasında #1

    Okan Buruk ailesiyle birlikte Cadılar Bayramı kutlamasında #2


    Togg hakkında merak edilenler
    Gündem

    Togg hakkında merak edilenler

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı
    3. Sayfa

    İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı

    Görüş Bildir