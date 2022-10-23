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    Okan Buruk: Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik

    Okan Buruk: Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısında aldıkları 2-2'lik beraberliğin ardından konuştu. Buruk, hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına tepkide bulundu.
    • 23.10.2022 - 22:52
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 23:00
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    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,  Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

    "Bu savaşta 2 puanımızı kaybettik"

    Oyunun iyi gittiğinden bahseden Buruk, "Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik." ifadelerinde bulundu.

    Okan Buruk: Ali Palabıyık a rağmen çok pozisyona girdik #1

    "Oyuncularım elimden geleni yaptı"

    Okan Buruk, "Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner! Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik." dedi.

    "Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik"

    Hakem Ali Palabıyık hakkında konuşan Buruk, "Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik! Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız! Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız.

    Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz! Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok." ifadelerinde bulundu.

    Okan Buruk: Ali Palabıyık a rağmen çok pozisyona girdik #2

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