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Süper Lig'in 17’nci haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u Osimhen ve Barış Alper’in 2, Yunus Akgün’ün ise tek golü ile 5-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanılan Kayserispor maçı sonrası açıklamalara bulundu.

"BİZİ DESTEKLEYEN TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler. Burada havalimanında, otelde inanılmaz coşku ve sevgi vardı. Onlarla çok güçlüyüz. Mutluyuz. Oyuncularımızın performansı da artarak devam edecek.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Şampiyon olmak istediklerini söyleyen Buruk, şunları dedi:

Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu motivasyonla çıkıyoruz. Ne rekor düşünüyoruz ne başka bir şey. Ana amacımız şampiyon olabilmek. Şampiyonluk yolunda birlikteliğimiz var. Galatasaray camiası birlikteliği gösteriyor. Son 1 ayda daha çok kenetlendik. Bu kenetlenme bizi başarıya, rekorlara götürüyoruz. İnşallah kazanarak devam edeceğiz. Amacımız rekor kırmak değil şampiyon olmak, Avrupa'da başarılı olmak. Maç maç kazanıp yola devam edince rekorlar geliyor.

"OYUNCULARIMIZIN HEPSİNE SÜRE VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Oyuncularına süre vermeye çalıştığını belirten Okan Buruk, şöyle konuştu:

Oyuncularımızın hepsine süre vermeye çalışıyoruz. Bugün Yunus, Metehan, Berat akademimizden çıkmış oyuncular. Kulübede olanlar da vardı. Onlara önem ve değer vermeye çalışıyoruz. Çok sert bir yarışın içindeyiz. Altyapıdan oyuncuları oynatmakta zorlanıyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın şampiyonluğu. Hak ettiği sürece herkes oynayacak. 17 yaşında, soyunma odasında kötü bir haber aldı, ona da takım içinde ağabeyleri geldi sarıldı golden sonra. Biz de ona bir süre verdik. Başı sağ olsun. Onun için de güzel bir anı olsun. Zor bir gün ama ilk maçı da önemliydi, değerliydi.

"GALATASARAY VE TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN ÖNEMLİLER"

Milli oyuncuların performansları hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Çok iyi oyuncular, milli oyuncular. İyi çalışıyorlar, iyi odaklanıyorlar. Kerem çok çalışıyordu, Barış ve Yunus da çok çalışıyor. Çalışmak ve taktiksel disiplin içerisinde kendi yeteneklerini ortaya koyunca çok iyi şeyler ortaya çıkıyor. Ben hepsiyle kişisel olarak; Galatasaray ve Türk Milli Takımı için önemliler. İnşallah bunu artıracağız.

"ZAMAN ZAMAN BİZİ ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜLER"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

Kayseri deplasmanı çok zor bir deplasman. Baktığımızda benim son 2 yılımda, ondan öncesi de var, Galatasaray burada maç kazanmıyordu. Bugünkü oyun içerisinde de objektif olarak değerlendirmek gerekiyor ki, Kayserispor oyuna iyi başladı, ilk yarıyı çok iyi oynadı. İkinci yarı 3-1'den sonra tabii ki bizim oyunun içerisinde daha rahatlamamız, hücumları daha etkili yapmamız bizim istediğimiz skora geldi ama Kayserispor'un da oyun olarak ne kadar güçlü olduğunu atlamamak gerekiyor. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Sinan hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Belki çok erken bir tepki de oldu ama dediğim gibi Kayserisporlu oyuncuların hakkını vermek gerekiyor. Hem topa sahip oldular, hem pozisyona girdiler. Zaman zaman oyun içerisinde bizi zor duruma düşürdüler.

"8 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Oyuncularının yüksek konsantre ile oynadıklarını kaydeden Buruk, Fenerbahçe ile puan farkının 8'e çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: