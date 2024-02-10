Okan Buruk: Amacımız taraftarımızla birlikte şampiyon olmak Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından, "Burada camia olarak, taraftarımızla birlikte, oyuncularla birlikte hikaye yazmaya çalışıyoruz. Ana amacımız şampiyon olmak" dedi.

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Süper Lig'de 25. hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar 3 puanı 2-0 ile alarak liderlik için önemli bir galibiyet elde etmiş oldu.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından konuştu. Buruk'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu"

"Bence maça çok iyi başladık. Kendi oyunumuz, oyuncularımızın konsantrasyonu, taktik disiplini ve seyircimizin müthiş baskısıyla birlikte rakibe çok net baskılar yaptık. Rakibimizin oyun kurmada neler yapacağını biliyorduk, bunlara doğru önlemler aldık. Rakibimize belli dakikaya kadar kalemize getirmedik. Oyun kurmada da doğru işler yaptık. Birçok şeyde üstün bir oyun ortaya koyduk. 2-0 yetmemesi gerekiyordu bence. İkinci yarıda biraz daha kendi kalitemizin altında oyunda kaldık. Oyuncu değişikliği yaptık. Topa sahipken de zaman zaman direkt 3. golü düşünebilirdik. Rakibimizi de tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Yolumuza aynı şekilde devam etmek istiyoruz."

Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı darbe

"Kerem'in ayağına darbe geldi. Victor'un düşmeden oldu. Yarın daha net belli olacak. İnşallah önemli bir şey yok. Kontrollerden sonra daha net bir şey ortaya çıkacak."

"Ana amacımız şampiyon olmak"