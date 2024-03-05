Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde! İsmail Kartal'ı geride bıraktı
ensonhaber.com

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon yoluna dolu dizgin devam ediyor. Cimbom'un başında kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, maç başına tutturduğu puan ortalamasıyla da Avrupa'da adından sıklıkla söz ettiriyor.

Bu sezon Süper Lig'de 28 maça çıkan Galatasaray, 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Okan Buruk, 75 puan toplarken maç başına 2.68'lik puan ortalaması ile takımını yönetiyor.

Buruk, bu rakamla Avrupa'da beş büyük lig ve Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü konumunda.

Xabi Alonso'yu geçti

Buruk, Almanya'da fırtınalar estiren Xabi Alonso'nun da önüne geçti. Alonso, Bayer'in başında 2.67 puan ortalamasıyla yoluna devam ediyor.

Listenin üçüncü sırasında Inzaghi var

Inter'in Teknik Direktörü Simone Inzaghi, 27 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Inzaghi, 2.67 puan ortalamasıyla listenin üçüncü sırasında.

İsmail Kartal da listede

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, listeye dördüncü sıradan girdi.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında 2.61 puan ortalamasıyla takımını yönetiyor.