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Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde! İsmail Kartal'ı geride bıraktı

Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde! İsmail Kartal'ı geride bıraktı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon Bayer Leverkusen ile Almanya'da fırtınalar estiran Xabi Alonso'yu geride bırakarak beş büyük lig ve Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü oldu. Listede, Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal da yer alıyor.