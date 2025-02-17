Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi yorumu

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Rizespor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe ile 6 puan farkı korudu.

Maçın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalara imza attı.

"BİZE YAKIŞMAYACAK HATALAR YAPTIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi.

"DERBİYE DAHA RAHAT ÇIKACAĞIZ"

Fenerbahçe ile haftaya oynayacakları derbi hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız.

"ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR"

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Oyuncular golden sonra sevinci benimle paylaşmak istedi. Onlar çok değerli oyuncular. Bu seneki şampiyonluğumuzu da inşallah onlarla beraber kazanacağız.

"ÖNCE AVRUPA MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Önceliğinin UEFA Avrupa Ligi maçı olduğunu söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Icardi takımın saha içi, saha dışı önemli karakterlerinden biriydi. Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz. Jakobs, Yunus'un dönmesini bekliyoruz. Morata sakatlandı biliyorsunuz. Önce Avrupa maçını sonra Fenerbahçe maçını düşünüyoruz.

"GÜZEL BİR MAÇ OLMASINI DİLİYORUM"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti: