Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu stoper olarak kullanmayı sürdürecek

Süper Lig'de son olarak 29. haftada Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibini 6-2'lik skorla mağlup etmişti.
Alınan bu sonuçla haftayı lider tamamlamayı garantileyen 78 puanlı Galatasaray'da sakat futbolculardan gelen kötü haberler üzüntü yarattı.
Okan Buruk'un yeni jokeri Berkan Kutlu
Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlıkları sonrasında arayışlarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, yeni çözümü buldu.
Daha önce Kaan ve Barış Alper'i joker olarak kullanan Buruk, şimdi de Berkan Kutlu'yu orijinal bölgesinden farklı bir yerde oynatma kararı aldı.
Kasımpaşa maçında da stoperde oynayacak
Daha önce sol bekte oynayan orta saha oyuncusu, Rizespor maçında ise stoper olarak görev yaptı.
Savunmada sakatlıkların devam ettiği sarı-kırmızılı takımda, Berkan Kutlu'nun gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında da stoperde oynaması bekleniyor.
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