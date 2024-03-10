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Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu stoper olarak kullanmayı sürdürecek

Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu stoper olarak kullanmayı sürdürecek Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'dan sonra Berkan Kutlu'yu da joker olarak kullanmaya başladı. Buruk, Rizespor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da milli futbolcuya stoperde şans verecek.