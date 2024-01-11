Okan Buruk: Burada kazanmalıydık

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Galatasaray, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşılaşmasının açıklamalarda bulundu.

"Daha çok rakip kaleye gitmeliydik"

Sivasspor 5'li savunmayla başladı, topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sarf etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu.

"VAR'dan uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten"

"Kerem Demirbay eli açık yakalandı"

"Burada kazanmalıydık"

Oyuncularıma konuştum, 4 gün sonra bir maç daha var. Belki 2-3 oyuncu dönebilir. Kadromuz güçlenecek. Biz bu değiliz. Hakem de hata yapsa, eksik de olsak kazanmalıydık. Bunu yapamadığımız için üzgünüz. Bunu telafi edecek çok maç var. Daha ligin birinci bölümü tamamlandı. Daha çok güçleneceğiz. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Bir sonraki maçta ayağa kalkacağız. Oyuncular 'Eksiktik, hakem kötüydü, saha iyi değildi' diyebilir. Ancak bunlar bahane değil, benim için de değil. Burada kazanmalıydık.