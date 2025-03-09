Okan Buruk: Çok kritik bir maç oynadık

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Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Fidan Aliti kendi kalesine ve 62. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Alanyaspor'un golü 23. dakikada Tonny Vilhena'dan geldi.

Maçın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"KRİTİK BİR MAÇ OYNADIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Çok kritik bir maç oynadık. Artık bu döneme girdik. Bu dönemdeki maçların hepsi çok önemli. Bu maçlara girerken stres var mı, var.

"BASKIYI HİSSEDİYORSUNUZ"

Baskıyı hissettiklerini belirten Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Geçen hafta aldığımız beraberlik sonrası oyuncuların üstündeki baskıyı hissediyorsunuz. Maça iyi başladık, 5-10 dakika topla oynadığımız, saha içi parselizasyonun doğru olduğu 10 dakikaydık. Sonra dizilişi kaybettik. Arkada çok oyuncu kaldık. Rakip hep 4'lü savunmayla oynadı, ilk defa 3'lü oynadılar. Gabriel Sara'yı sağ tarafta başlatınca, Frankowski'nin de önünü açmak istedik, rakibin dizilişi üretmemizi engelledi. İkinci yarı Yunus'la başladık. Bugün 45 dakika oynatmayı planlıyorduk. Yunus'un daha çok topa sahip olması, kanatları bulmamız, ilk atılan golden sonra sakin kaldık.

"İKİNCİ YARI MUTLU ETTİ"

İkinci yarının mutlu ettiğini ifade eden Buruk, şu ifadeleri kullandı:

2-1'den sonra 3-4'ü bulabilirdik. İkinci yarıdaki oyun bizi mutlu etti. 3-4'ü bulsak psikolojik olarak daha iyi olabilirdi. Cuma günü Antalya maçı var, ona hazırlanacağız.

"DAHA ÇOK GOL ATACAĞIZ"

Okan Buruk, daha çok gol atacaklarını söyledi.

Yeni gelen oyuncular var, adapte oluyorlar. Buraları kazanarak geçmek, değişiklikleri de doğru yaparsak daha çok gol atacağız. Osimhen ve Morata çok fazla oynamadılar. Sağ bek ve sol bek yeni. Lemina ilk yarı oynadı.

"HAKEM BENİ KORKUTTU"

Hakem Yasin Kol hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

İkinci yarı sarı kartlı oyunculara dikkat ettim. Hakemin çok sarı kart göstermesi beni korkuttu. Ahmed hiçbir şey yapmadan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İkinci sarıdan kırmızıyı önlemek istedim.

"UYANDIRMAK GEREKİYOR"

Okan Buruk, ayrıca şu sözleri sarf etti: